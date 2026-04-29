みなさんは子ども向けの絵本『はらぺこあおむし』をご存じですか？（写真）【エリック・カール展】大人も使えるアイテム勢ぞろい！日本で刊行されてから50年。幼いころによく読んだ！という方もいるのではないでしょうか。現在、東京・江東区にある「東京都現代美術館」では、2026年7月26日（日）まで企画展『エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし』が開催されています。『エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあ