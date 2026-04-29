◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２９日・神宮）阪神・岡城快生外野手が、プロ初安打で先制点を奪った。３回２死から福島圭音が中前安打で出塁すると、続く岡城が山野の１４８キロ直球を捉え、左中間へ運んだ。左翼・サンタナがダイビングするも届かず。一塁走者の福島が一気に生還。結果はタイムリー二塁打となった。塁上では、筑波大時代から行っているパフォーマンス「Ｔポーズ」も披露した。「打ったのはストレー