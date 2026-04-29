◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(29日、神宮球場)阪神・岡城快生選手がプロ初タイムリーを放ち、初安打&初打点を記録しました。筑波大から2025年ドラフト3位で入団したルーキー外野手はこの日1軍登録され、「2番・レフト」でスタメン出場。両チーム無得点の3回2アウト1塁の第2打席、ヤクルト先発・山野太一投手のストレートをレフトへはじき返すと、この打球にヤクルト・サンタナ選手がスライディングキャッチを試みるも