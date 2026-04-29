◇プロ野球セ・リーグ中日ーDeNA(29日、バンテリンドーム)DeNAの佐野恵太選手がファインプレーで島田舜也投手を救いました。ドラフト2位ルーキー島田投手はファームで2先発を含む4試合に登板。1勝0敗、失点はなく防御率0を築き、この日1軍デビューを果たしました。初回にテンポよく2アウトを奪いますが、高橋周平選手に2塁打を浴び、細川成也選手に四球を与え1・2塁とピンチとなります。続くボスラー選手にタイムリーを打たれ