「ドジャース１−２マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は６回２失点で５試合連続のＱＳを達成も初黒星を喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「手探りで進むような投球だったと思う」と表現した。大谷が試合前のブルペンで「状態はよくなかった」と明かしたように、立ち上がりからボールがばらついた。今季初の中５日登板の影響か、過去４回の先発マウンドとは違い、「完全に噛み合っているわ