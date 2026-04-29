「ドジャース１−２マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は６回２失点で５試合連続のＱＳを達成も初黒星を喫した。試合後の会見は状態が上がってきたバッティングについて話が及んだ。米メディアから「打撃がよくなっているが？」という質問が飛び「毎年の感じのペースでそういうものなのかなと思ってますし。感覚的には１日でも早くよくなりたいなと思っていますけど。シーズンはそういう期間がく