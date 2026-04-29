元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。胃腸炎になり、今日から予定していた旅行を中止したことを明かした。深夜3時30分に「やばい、胃腸炎っぽい。さっきまで嘔吐からの下痢。今日から旅行だったのに」とつづった鈴木氏。午前8時35分の投稿では「完全に胃腸炎。昨晩はちょっと寝ると、寝ながら嘔吐してしまうので、寝れず。ほぼ睡眠ない状態。熱は昨晩より下がったけど、今、胃の中になに