俳優山田裕貴（35）が29日、都内で、U−NEXT独占配信中の主演ドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」最終話プレミア上映イベントに登壇した。人気コミックの初実写化で、混迷の幕末を熱く生き抜いた新撰組“鬼の副長”土方歳三を演じた。3月にTBSで放送されたスペシャルドラマを経て、江戸青春編、京都決戦編が配信されており、最終話が5月1日に配信となる。上映後に登場した山田は「僕はまだ最終話を見ていない。主演が見てなくてすみ