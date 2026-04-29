「左第5中手骨」の骨折から復帰を目指す巨人・リチャード内野手（26）が29日、川崎市のジャイアンツ球場で行われたライブBP（実戦形式の打撃練習）に参加。右肩のコンディション不良でリハビリ中の山崎から左中間への本塁打を放った。“復帰初打席”で山崎と対戦し、1球目は空振りしたが、2球目を完璧に捉えて左中間への柵越えとなり「（山崎は）多分、ギアは上がっていないし、アドレナリンも出てない。そんなもんじゃないっ