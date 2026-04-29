フリーアナウンサー丸岡いずみ（54）が29日、自身のXを更新。芸能人の休養について私見を述べた。丸岡は「放送業界でタレントさんの休養が相次いでいるけど、不調を感じたらサッと休む傾向になってきたのはいい事だと思う」とつづり、「私も15年前に7ケ月程仕事を休んだけど、それがあったから今があると思ってる」と実感を語った。また「日本人は休むことに葛藤がある人が多いけど、体調面だけでなく、子どもの入学式などでも仕事