お笑いコンビ「千原兄弟」千原せいじ（56）が、28日夜放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）にVTR出演。ロケ先での言動に、MCの千鳥が驚く一幕があった。せいじはゲストとして最多出演している「ミスター相席食堂」だが、今回は1年半ぶりの登場に。せいじといえば、昨年7月に埼玉県戸田市の市議会議員と自身のYouTubeチャンネルで対談した際の発言がネット上などで批判を受け、翌月にはラジオ番組が終了