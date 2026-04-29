2023年からは2年間ドイツ代表のアシスタントコーチを務め、今季からはドイツ1部アウグスブルクの指揮官に就任したザンドロ・ヴァーグナー。現役引退後すぐに指導者の道に入っていて、アウグスブルクの指揮官に就任する前は指導者の方が向いていると自信たっぷりなコメントも残していた。しかし、アウグスブルクでの挑戦はたった5ヶ月で終わってしまった。14試合指揮しただけで成績不振から解任となり、ヴァーグナーの監督生活は悔