CL準決勝パリ・サンジェルマン対バイエルンの一戦は5-4と壮絶な打ち合いに。互いにリーグでは堅守を披露しているが、トップレベルの攻撃陣がそれを上回った。その中でも特に素晴らしいパフォーマンスを披露したのが、バイエルンのマイケル・オリーセだ。今季は公式戦47試合で20ゴール29アシスト、今回のPSG戦でもゴールを決めている。『talkSPORT』では元リヴァプールのジャーメイン・ペナント氏がモハメド・サラーの退団が決まっ