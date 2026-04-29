お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が２９日までに自身のＳＮＳを更新。レジェンド大集合ショットを公開した。インスタグラムで「大分フェス大会、ありがとうございました！！」と大分スポーツ公園で行われた音楽フェス「ジゴロック２０２６ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙニカソー」への感謝を述べ、「ジョージさん、シンジ武田＆矢吹バンド、イッサ＆キミ、田中あいみ＆ダイキ！私たち一座は音楽ライブだけでなく、一部はお