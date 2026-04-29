高市総理はきょう、連合主催の「メーデー中央大会」に出席しました。裁量労働制の拡大をめぐり、政府と連合の対立が鮮明化しています。高市総理「物価上昇を上回る継続的な賃上げ実現のために、どうか皆様のご協力をお願い申し上げます」きょう、連合主催の労働者の祭典「メーデー」の大会に出席した高市総理。「賃上げの実現」に向け、協力を呼びかけましたが、政府が進める裁量労働制の見直しでは、両者の対立が鮮明となりました