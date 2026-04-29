イラン国営メディアは日本の出光興産の子会社が運航している大型原油タンカー「出光丸」が200万バレルの原油を積み、イランの許可を得て、ホルムズ海峡を通過したと報じました。また、アメリカなどによるイランへの攻撃開始以降、日本関連の石油タンカーがホルムズ海峡を通過した初めての事例とみられるとしています。「出光丸」は3月上旬にサウジアラビアで原油を積み込み、UAE＝アラブ首長国連邦のアブダビ沖で停泊したあと、27