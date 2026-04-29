◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)投手専念のため大谷翔平選手の代わりに「1番・DH」でスタメン出場したダルトン・ラッシング選手でしたが、この日は4打数無安打に終わりました。ラッシング選手はここまで出場機会が限られながらも打率.385、7本塁打、16打点と打撃好調。この日もバットでの貢献を期待され「1番・DH」で先発出場しました。初回の第1打席では、初球を打ってショートゴロ。全力疾走