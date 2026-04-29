AKB48の68枚目シングルが8月19日に発売されることになり、選抜メンバーが29日、発表された。伊藤百花（22）が、「名残り桜」に続き2作連続でセンターに決定。2作連続のセンターは、「ラブラドール・レトリバー」「心のプラカード」の渡辺麻友さん以来。「まゆゆ」の愛称で親しまれた渡辺さん以来、12年ぶりになる。2026年第2弾リリースの選抜は16人。SNSで「万バズ」を連発し、バラエティー番組でも活躍する19期生の伊藤が、新エー