２９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、詐欺に引っかかりかけた直美（上坂樹里）が、泣きながら髪の毛を切る切ないシーンが放送された。看護師養成学校では、英語の翻訳に苦戦する生徒達。りん（見上愛）は、みんなで一緒に考えた方がはかどるのでは…？と提案するも、英語ができる直美は、自分が苦労して身につけた英語の力を、なぜなんの努力もしていない人にただで教えないといけないのか、と拒否。そ