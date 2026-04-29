Snow Man目黒蓮（29）が29日、都内で映画「SAKAMOTO DAYS」（福田雄一監督）初日舞台あいさつに登壇した。目黒は出演する配信ドラマ「将軍SHOGUN」シーズン2の撮影で1月下旬からカナダに滞在しており、約3カ月ぶりに日本に一時帰国したばかり。会場に手を振りながら入場し「みんなで一丸となって作った『SAKAMOTO DAYS』をカナダから帰ってきて、直接届けられる時間を持てたことをうれしく思います」とあいさつした。同作は、伝