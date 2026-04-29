SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」が29日、横浜BUNTAIで開催された。同フェスは87年、「NAONのYAON」として、東京・日比谷野外音楽堂でスタート。通算20回目となる今回は日比谷野音が改修となり、会場を横浜BUNTAIに移して「NAONのBUNTAI」として初開催となった。オープニングアクトには「LaLa」「NiCK」が登場。その後寺田恵子（62）が登場すると、「オープニングアクトからたくさんの声援をありが