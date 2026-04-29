コインパーキングの「最大料金」は、必ずしも利用期間中ずっと適用されるわけではありません。仕組みを知らないまま長時間駐車すると、数千円のつもりが数万円請求されるリスクもあります。 今回は、コインパーキングの料金体系で見逃しがちなポイントを、具体的に確認していきましょう。 「24時間最大1500円」の落とし穴！ なぜ2泊3日で「3万円」超えのトラブルが起きるのか？ 空港近くのコインパ&#