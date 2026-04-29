春の引っ越しシーズン、新生活への期待に胸を膨らませる一方で、頭を悩ませるのが「退去費用」の問題ではないでしょうか。長年住み慣れた部屋を離れる際、管理会社から提示された清算書を見て、思わず目を疑った経験はないでしょうか。 「壁紙の全張り替えが必要なので、費用は20万円になります」。そんな高額な請求を突きつけられ、新生活のための大切なお金が消えていく絶望感は、言葉にならないでしょう。特に、毎