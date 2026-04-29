いとこの結婚式のご祝儀、「3万円では失礼になるのか？」と悩んでいる方もいるかもしれません。結論からいえば、3万円でもマナー違反ではありません。ただし、年齢や関係性、そして親族ならではの事情によっては、3万円以上の金額を選ぶ人も一定数存在します。なぜ同じ「いとこ」でも金額に差が出るのでしょうか。 この記事では、相場・実費・親族特有のルールという3つの視点から、ご祝儀の適切な判断基準を整