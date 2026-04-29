人気シリーズ『ハイスクール・ミュージカル』の20周年を記念したファン待望のアニバーサリープロジェクトとして、『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』リバイバル上映会、および「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」が開催されることが決定した。 『ハイスクール・ミュージカル』は、2006年の全米放送開始直後から