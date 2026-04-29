【モデルプレス＝2026/04/29】タレントのJOYが4月29日、自身のInstagramを更新。自身の誕生祝での家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】夫婦で独立したタレント、娘を挟み密着◆JOY＆mai夫妻、家族ショット公開4月15日に41歳の誕生日を迎えたJOYは「41歳になりました！パチパチパチ」「今年の誕生日もmaiちゃんと娘が本当に素晴らしいバースデーにしてくれて感謝しかないよ！熱海の最っっっ高の宿に一泊してきたんだけ