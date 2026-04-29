【モデルプレス＝2026/04/29】元AKB48でタレントの板野友美が4月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】34歳元AKB神7の完璧スタイル◆板野友美、美脚際立つミニスカコーデ公開板野は「ミニスカコーデ」とコメントし、スラリとした真っ直ぐな美しい脚が際立つミニスカートを着こなしたショットを複数枚投稿。ピタッとした黒いトップスにブルーのバルーンミニスカートを合わせた姿や、ブラ