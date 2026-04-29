【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの紗栄子が4月28日、自身のInstagramを更新。タイトミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「スタイルも生き方も憧れる」プライベート◆紗栄子、タイトミニスカから美脚スラリ紗栄子は「最近の私たち 久しぶりのお休みも＠nasufarmvillageですごすくらいファームが大好き」とコメントし、自身の経営する「NASU FARM VILLAGE」での写真などを複数枚投稿。