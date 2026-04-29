【モデルプレス＝2026/04/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が4月28日、自身のInstagramを更新。ダンス動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」美女「スペ120までやせたい」現在も抜群スタイル◆雨宮未苺、スタイル際立つ美ボディ公開雨宮は「スペ120までやせたい」とつづり、ダンスする動画を公開。白のショート丈のベアトップにグレー