今日29日(水)の道内は広く晴れ間が出ていますが、大気の状態が不安定で、局地的なにわか雨となっている地域があります。明日30日(木)は外出日和ですが、その後は雨の降る日が多くなるでしょう。5日(火)から6日(水)は日差しが戻り、お花見なども楽しめる陽気となりそうです。5月1日から4日は雨の所がありそう5日以降は外出日和だが、花粉に注意明日30日(木)は高気圧の圏内となり、日中を中心に晴れる所が多いでしょう。今日より気