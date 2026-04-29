新年度(4月)は、大きな地震や山林火災が相次ぎました。5月スタートは関東〜北海道にかけて大雨や強風に注意が必要です。各地の注意・警戒時間帯をまとめました。ここ1か月の地震最大震度5弱以上が5回新年度に入り、各地で強い揺れが相次いでいます。新年度スタートの4月1日(水)は、茨城県南部を震源とするマグニチュード5.0の地震が発生し、栃木県真岡市で最大震度5弱を観測しました。18日(土)は長野県北部を震源とするマグニチ