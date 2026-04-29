◇ナ・リーグメッツ 8―0 ナショナルズ（2026年4月28日ニューヨーク）メッツは28日（日本時間29日）、本拠でのナショナルズ戦に8―0で勝ち、連敗を3で止めた。初回にビシェットの2号ソロで先制し、4回にはソトの2号2ランなどで一挙7点。先発ホームズが6回無失点と好投するなど3投手で無失点リレーを演じた。4月は8勝17敗と不振を極め、ナ・リーグ東地区でフィリーズと並んで最下位。そのフィリーズのトムソン監督、ア・