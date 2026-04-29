新テニスの王子様のコラボカフェが、2026年5月3日(日)～5月31日(日)の期間限定で開催決定♡渋谷モディ店と大阪店にて、キャラクターをイメージした個性豊かなメニューや限定グッズが登場します。さらに描き下ろしイラストを使用した特典やキャンペーンも充実し、ファン必見の“推し活スポット”として注目を集めています♪ キャラ再現♡注目コラボメニュー 渋谷モディ店では