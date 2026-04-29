高市総理はきょう午後、昭和100年の記念式典に出席し、「未曽有の変革を経験した時代だった」などと「昭和」を振り返りました。高市総理「今こそ、激動の昭和を生き、先の大戦や幾多の災害を乗り越え、『希望』を紡ぎ出した先人たちに学び、私たちも果敢に挑戦していく必要があるのではないでしょうか」きょう午後、東京・千代田区の日本武道館では、昭和改元から100年の記念式典が行われ、天皇皇后両陛下や閣僚、衆参両院の議長な