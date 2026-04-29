◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月29日、東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が東京ドームに合流しています。戸郷投手は開幕ローテーションには入らず、2軍でのスタートとなりました。2軍での数試合はうまくいかず、大量失点などもありましたが、ここ数試合は安定した数字を残しています。この9連戦で先発を務めることを阿部慎之助監督は明言。杉内俊哉投手チーフコーチも“戸郷はうちのエース”と口にするなど、その復活が待たれ