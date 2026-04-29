中国当局はアメリカのIT企業メタによる中国発のAI企業マナスの買収を禁止しました。技術の流出を阻止する狙いがあるものとみられます。中国の国家発展改革委員会は27日、中国で創業したAI企業マナスについて「外資による買収を禁止する決定を下し当事者に対して買収の取り引きを取り消すよう求めた」と発表しました。ロイター通信によりますと、アメリカの大手IT企業メタは去年12月、マナスを買収すると発表していて、メタに対し取