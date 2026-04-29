元TBSでフリーの安東弘樹アナウンサー（58）が19日、自身のインスタグラムを更新。後輩アナウンサーとのうれしい再会ショットを公開した。「先日ある企業様のイベントの仕事で何と◯十年ぶり？！に元TBSの後輩、進藤晶子さんに、お会いしました」とつづり、フリーアナウンサーの進藤晶子とのツーショットを披露した。「大きなイベントの、それぞれ別のパートの担当でしたので、直接、御一緒した訳ではありませんでしたが