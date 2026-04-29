◇MLB カブス8-3パドレス(日本時間29日、ペトコ・パーク)鈴木誠也が5回にファインプレーを見せるなど、守備での活躍にも注目が集まっています。2-2で迎えた5回、カブスの エドワード・カブレラ投手は先頭にヒットを許し、ノーアウト1塁としたところで後続のジェーク・クロネンワース選手が初球をライトに弾き返します。すると、この日2安打を放ち「3番・ライト」で出場する鈴木選手はセンター寄りにポジションを構えていましたがラ