薬物の再乱用防止対策を強化するため、厚生労働省麻薬取締部が4月から、47都道府県の地検と連携して、薬物事件の「初犯者」らに支援プログラムを提供する取り組みを始めたことが29日、関係者への取材で分かった。2019年から一部で試行が始まっていたが、再乱用対策に有効と判断、全国拡大を決めた。遠方からも参加できるよう、オンライン受講の仕組みも検討する。厚労省によると、支援を受けるのは、麻薬取締部だけではなく、