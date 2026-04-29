東京・福生市で40代の男がハンマーで少年を殴るなどして9人にケガをさせ刃物をもって自宅に立てこもった事件で、自宅付近からハンマーとナイフが見つかったことが分かりました。午前7時20分ごろ、福生市加美平の路上で「ハンマーを持っている人がいる、1人殴られている、早く来て」などと目撃者から通報がありました。警視庁によりますと、40代の男が「うるさい」などと言ってハンマーで少年2人を殴りけがをさせたうえ、駆け付けた