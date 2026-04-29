「食べ方がもう人間なんだよな。美味しそうに食べすぎ」【写真】「激うまっ！」 さらにかぶりつく猫さんに注目青いバンダナがよく似合う「しらたま」くんの“おやつショット”が、多くの人を笑顔にしています。添えられた写真には、棒の先についたアイスに全力でかぶりつく、しらたまくんの姿が。そのポーズは、まるで小さな人間の子どものようです。二足立ちをし、片方の前足を飼い主さんの膝に置いてバランスをとりながら、もう