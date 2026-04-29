前半に先制を許したが、後半に追いついた。日テレ・東京ヴェルディベレーザは４月29日、クラシエカップ決勝でRB大宮アルディージャWOMENと対戦している。開始３分に大宮Ｗの西尾葉音の得点を許し、先制される。１点ビハインドで迎えた後半、51分に追いつく。 スコアラーは小林里歌子。本多桃華のパスをペナルティアーク付近で受けると、そのまま右足を一閃。強烈なシュートはクロスバーを叩き、ゴールに吸い込まれた