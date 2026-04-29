◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神のドラフト3位ルーキーの岡城快生外野手（22）がプロ初安打を放った。この日、出場選手登録されたルーキーは「2番・左翼」でプロ初スタメン。早速、期待に応える快音を奏でた。3回2死一塁で迎えた第2打席。左腕・山野の148キロ直球を仕留めたボールは左翼へ。スライディングキャッチを試みたサンタナが後逸し先制点をたたき出す適時二塁打となった。塁上ではベン