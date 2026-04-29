◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神・熊谷敬宥内野手（30）が「8番・二塁」で今季初先発し、2回に美技を披露した。ヤクルト・サンタナが放った二遊間の打球を逆シングルで捕球し、そのまま一塁へジャンピングスロー。送球がショートバウンドとなったが、大山が鮮やかにすくい上げた。この日は、28日に自打球を受けた影響で中野がベンチスタート。代役出場した背番号4が、試合開始早々ビッグプレーを