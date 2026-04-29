ニューヨークの国連本部で開かれているNPT＝核拡散防止条約の再検討会議に合わせて広島から来た高校生らが軍縮担当大使と面会し、核廃絶に向けた抱負を語りました。【映像】参加した広島の高校生が意気込みを語る様子NPT再検討会議は、191の国と地域が参加して核軍縮の方向性を議論します。28日、市川とみ子軍縮担当大使と面会した高校生は、高齢化する被爆者の継承者として、「唯一の被爆国の若者として何が求められ、具体