俳優の上戸彩が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。美脚がチラリと垣間見える衣装で魅了した。【全身ショット】圧巻の美脚をみせた横田真悠自身のルールについてトークする場面で、上戸は「上戸家の教育なのかもしれないですが」と前置きしつつ「“いいとこ探しゲーム”というものを、いつも母親から言われていました。例えば、電車に乗っていて『赤いものを探そう』という時に、赤い自転