東京都が主催する先端技術の見本市が開かれ、AIによって自ら「動き」を学習するロボットといった人手不足の解消を目指す技術に注目が集まっています。【映像】先端技術ロボットの見本市の様子人の手の形をしたロボットは、指1本につき2つの異なる性能を備えていて、触れるモノに応じて握る力を調整します。また、足場の悪い海岸線を人の手を借りずにごみ拾いできるように、自らごみを発見して付属のアームで拾うための開発が