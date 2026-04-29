東京都は女性にがん検診を促すため、検診を受けた都民を対象に、「東京アプリ」で2000円相当のポイントを付与すると発表しました。小池都知事「女性のがん検診の受診応援事業を実施いたします」東京都は、子宮頸がん、または、乳がんの検診を受けた都民を対象に都の公式アプリ「東京アプリ」で2000円相当のポイントを付与すると発表しました。今年4月から2028年3月末までに自治体の住民検診や人間ドックなどで受診したことがわかる