日本のドローン開発企業「テラドローン」は、出資先のウクライナの企業と共同で手掛ける迎撃機によって攻撃用ドローンの無力化に成功したと発表しました。【映像】迎撃用のドローンに取り付けられたカメラの映像24日、ウクライナ東部の上空で攻撃用ドローン「シャヘド」に接近し、無力化しました。この迎撃用ドローンは、テラドローンが出資先のウクライナの企業と共同で手掛ける「テラA1」で、実戦で攻撃用ドローンの無力化