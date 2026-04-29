◆ＷＥリーグクラシエ杯決勝日テレ東京ヴェルディベレーザ―ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ（Ｕｖａｎｃｅ等々力スタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）元なでしこジャパンの澤穂希さんが２９日、今季限りでの現役引退を表明した日テレ東京ＶのＤＦ岩清水梓をねぎらった。クラシエ杯決勝に来場したレジェンドは、２０１１年の女子Ｗ杯ドイツ大会で共に優勝を経験するなど、長くなでしこジャパンでともにプレーした後輩の決断